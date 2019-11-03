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"Горе-поезд": Укрзализныця угодила в скандал из-за Интерсити

3 ноября 2019, 16:56

Опоздания Интерсити ставят под угрозу дальнейшие планы пассажиров.

интерсити
Поезд Интерсити / УНИАН

Экспресс компании Укрзализныця Интерсити+ зачастую курсирует с опозданиями, что создает проблемы для его пассажиров.

Как рассказал частый пассажир Интерсити Андрей Бондаренко, практически никогда разрекламированный поезд Укрзализныци не украдывается в расписание.

"Для чего такой Интерсити+? Почти 4 года по пятницам езжу по работе из Хмельницкого домой в Киев. И за 4 года не помню ни одного случая, когда бы Интерсити Перемышль - Киев" не опоздал. 15, 30, 40 минут, час, два...", - написал Бондаренко в Facebook.

Он также пояснил, что опоздания Интерсити ставят под угрозу дальнейшие планы пассажиров, в частности, пересадку на самолеты.

Читайте также"Сплагиаченный металлолом": Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети"Однажды я чуть не опоздал на самолет, когда этот горе-поезд опаздывал на 2:00. Пришлось брать такси до Винницы! Каждый раз вижу пассажиров, которые опаздывают на самолет.

Кто компенсирует эти материальные и моральные издержки, которые каждый раз возникают вследствие бездарного руководства Укрзализныци? Неужели не понятно, что если поезд опаздывает каждый раз, то что-то не так? И здесь точно дело не в задержках на границе!" – добавил Бондаренко.

Напомним, ранее Укрзализныця ужаснула условиями в вагоне класса люкс.

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