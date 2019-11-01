Масштабные увольнения в Укрзализныце: стало известно, кому укажут на дверь

Укрзализныця будет избавляться от непрофильных активов / cfts.org.ua

С 2020 года компания Укрзализныця запланировала масштабные сокращения административного персонала.

По словам члена правления компании Желько Марчека, увольнение грозит 50% сотрудников. При этом он подчеркнул, что сокращения 120 тысяч работников за один год не будет.

"Продолжается работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой постепенной оптимизацией штата в ближайшие три-пять лет. Есть дорожная карта", - сказал он в комментарии, опубликованном на сайте Укрзализныци.

По его словам, Укрзализныця будет избавляться от непрофильных активов, ведь компания платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками.

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Марчек пояснил, что с продажей непрофильных активов и уменьшением численности работников должна существенно расти заработная плата основного производственного персонала. Кроме того, будут разработаны программы, которые позволят привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця влипла в новый скандал.