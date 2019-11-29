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В Китае Слугу народа-2 признали лучшим иностранным сериалом

29 ноября 2019, 18:28

Политический фильм получил награду на фестивале.

  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com
  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com
  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com
  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com
  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com
  • Слуга народа-2 получил награду в Китае Фото: kvartal95.com

Известный украинский сериал Слуга народа-2 в Китае получил награду на фестивале 2nd Pioneer Art Film Festival, который состоялся в городе Чунцин.

Как сообщает пресс-служба студии Квартал 95, такая честь украинскому фильму выпала впервые в истории.

"Впервые в истории украинского-китайских отношений в рамках Второго Фестиваля PAF в Чунцин прошли Дни украинского кино. Организатор показов – компания Студия Золотое Руно при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, при содействии Посольства Украины в Китае, в партнерстве с Ukraine International Media Culture", - говорится в сообщении.

Слугу народа наградили на церемонии закрытия фестиваля в номинации Лучший фильм иностранного производства. Получил трофей представитель Госкино Артем Голосов, а вручил - член жюри Джян Пин.

Создатели политической комедии утверждают, что приключения президента из народа Василия Голобородько уже давно заинтересовали иностранных зрителей. Сериал уже транслирует Netflix, а также права приобрели в более чем 20 странах мира.

Как ранее сообщалось, во время съемок сериала Слуга народа, в котором Владимир Зеленский исполнял главную роль, шоуранеры допустили тотальную ошибку, которая сломала жизнь ни в чем неповинной украинке.

Напомним, Студия Квартал 95 обнародовала трейлер четвертого сезона Слуги народа, где зрители увидят события после выборов президента, а именно роспуск новым главой государства на инаугурации Верховной Рады.

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