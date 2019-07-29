Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы

Павел Климкин рассказал, что Меркель смотрела Слугу народа / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин, который 1 июля объявил об уходе в "политический отпуск", заявил, что когда рейтинг Владимира Зеленского стал расти, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала Слуга народа.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела.

... Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", рассказал Климкин в интервью Укринформ.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что "надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит.

Читайте такжеСлуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере"Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - убежден Климкин.

Кроме того, Павел Климкин признался, что еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий Слуги народа.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что с Владимиром Путиным нельзя заключить сделку по части востока Украины, поскольку российскому лидеру не нужен Донбасс.

По словам главы МИДа, Путин пытается использовать часть востока Украины, чтобы в разговоре с Западом поднимать тему "федерализации" нашей страны.

"…Путин не пойдет на компромисс относительно Донбасса. Ему не нужен Донбасс. Ему он тогда не был нужен, сейчас не нужен и потом не потребуется", — заявил министр.