Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы

29 июля 2019, 11:54

Ангела Меркель проявила интерес к сериалу Слуга народа.

Климкин
Павел Климкин рассказал, что Меркель смотрела Слугу народа / УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин, который 1 июля объявил об уходе в "политический отпуск",  заявил, что когда рейтинг Владимира Зеленского стал расти, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала Слуга народа.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела.

... Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", рассказал Климкин в интервью Укринформ.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что "надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит.

Читайте такжеСлуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере"Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - убежден Климкин.

Кроме того, Павел Климкин признался, что еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий Слуги народа.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что с Владимиром Путиным нельзя заключить сделку по части востока Украины, поскольку российскому лидеру не нужен Донбасс.

По словам главы МИДа, Путин пытается использовать часть востока Украины, чтобы в разговоре с Западом поднимать тему "федерализации" нашей страны.

"…Путин не пойдет на компромисс относительно Донбасса. Ему не нужен Донбасс. Ему он тогда не был нужен, сейчас не нужен и потом не потребуется", — заявил министр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Ангела Меркель Слуга народа Павел Климкин новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:19
"Сняли, что было": Разумков пояснил, почему для школы Слуги народа выбрали самый дорогой отель Трускавца
12:14
Погода обещает украинцам приятные сюрпризы – синоптик Видео
11:59
СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США
11:56
В команде Зеленского рассказали, возвратит ли Киев поставки воды в Крым
11:54
Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы
11:40
"Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августа
11:31
"Как тараканов травят, тошнит, ад": в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет - видео Фото Видео
11:31
В Зе-команде рассказали, какой будет деолигархизация
11:23
Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом
10:58
У Зеленского рассказали, когда новая Рада начнет работу
10:55
Выстрел в голову: в РФ убили известного спортсмена
10:50
"Дмитрия убили, это не самоубийство": появились новые подробности гибели Тымчука
10:49
2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019
10:36
"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса
10:33
Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США
09:58
Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка Видео
09:54
СМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьера
09:35
Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке
09:12
"Калька неудачников": в Слуге народа разнесли идею о переименовании РФ в Московию
09:09
Колонизаторы против негров: как благодаря путинскому скотству у России появился шанс мнение
09:02
Голая, мертвая, в чемодане: в Москве изуверски зарезали популярную секс-блогершу, появились подробности Фото
08:55
По-корейски, в собственном соку и быстрые маринованные: как закрыть помидоры на зиму, рецепты Фото Видео
08:17
Война и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочет мнение
08:15
Хладнокровное убийство в Харькове: посреди улицы застрелили парня Фото
07:54
Усилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУ Видео
07:33
Без шин и коктейлей Молотова не считается, или Чем закончатся протесты в РФ мнение
07:32
Кто возглавит правительство Владимира Зеленского
07:23
Кровавая бойня в США: на фестивале расстреляли людей Видео
06:54
Будет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования? мнение
06:32
Экстравагантные поздравления с Днем ангела Юличке – открытки и тексты Фото
05:49
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"
05:39
Наглое появление пришельцев с Нибиру засекли над пожарами в Сибири - уфологи
05:28
Спортивный диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому Видео
05:02
Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату
04:40
Известный российский журналист умер в день своих именин
04:13
"Какая красивая попа!": Тина Кароль покорила фанатов изгибами тела в откровенном наряде
03:48
Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
03:25
Ученые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиями
03:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
02:45
Ученые рассказали, как среди мужчин вычислять хороших любовников
02:20
Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания
02:08
Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме Видео
01:53
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
01:37
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
01:21
Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление Видео
01:09
Футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть: опубликованы кадры 18+
00:53
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
00:31
В Мексике напали на известного боксера
00:14
Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой
28 июля, воскресенье
23:56
В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять