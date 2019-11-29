"Сливать дела Майдана": Зеленский прояснил ситуацию с расследованием

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на точку на "делах Майдана" еще не поставили. По его словам, Верховная Рада уже во вторник, 3 декабря, займется изменениями в закон о ГБР.

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах", - заявил глава украинского государства в ходже выступления в Генеральной прокуратуре Украины в пятницу, 29 ноября.

При этом он указал, что данный вопрос первый на повестке дня парламента.

"3 декабря первым вопросом на повестке дня в ВР будут очень важные изменения в закон о ГБР. Никто не позволит сливать дела Майдана", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что нужны реальные результаты в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.