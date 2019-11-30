На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных

В ГПУ назвали число виновных в делах Евромайдана / АиФ

В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек.

"В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты", - отметили в ГПУ.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что всего в производствах этой категории правоохранители сообщили о подозрении 445 лицам. Из них 48 чиновникам, 228 правоохранителям (в том числе 27 следователем), 20 прокурорам и 23 судьям.

Также в ГПУ уточнили, что по состоянию на сегодня в суд направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

Также стало известно, что с января по сентябрь текущего года управление Специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.

По 11 из них досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд, добавили в ведомстве.

При этом в целом в 2019 году судьи объявили один обвинительные приговор.

Отметим, согласно информации генеральной прокуратуры, во время событий Евромайдана пострадали 2 тысячи 442 человека. Из них – 1 тысяча 721 — это гражданские лица и 721 – правоохранители.

По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активиста и 17 правоохранителей, передает Радио Свобода.

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"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах", - заявил глава украинского государства в ходе выступления в Генеральной прокуратуре Украины в пятницу, 29 ноября.