Покушение на Соболева: СМИ узнали важные подробности

Журналисты выяснили, что правоохранители вышли на заказчика покушения на Вячеслава Соболева / Скриншот

Правоохранители выяснили, кто заказал убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Злоумышленника скоро задержат, сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, возможным исполнителям покушения, которые были задержаны, 18 и 19 лет.

"…правоохранители вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут", - выяснило издание.

Напомним, покушение на жизнь Вячеслава Соболева совершено 1 декабря вечером в центре Киева. Злоумышленники выстрелили в авто Range Rover, в котором ехал депутат Киевского облсовета, однако попали в его маленького сына Александра. Сын Соболева скончался по дороге в больницу.

Позже СМИ узнали, что задержаны подозреваемые в совершении покушения не депутата. Журналисты выяснили, что задержанные воевали в Правом секторе и "уже раскололись".