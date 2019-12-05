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Cosmopolitan уволил пошутившую о похоронах погибшего бойца журналистку

5 декабря 2019, 12:35

Евгения Плихина уволена с должности заместителя главного редактора

Евгения Плихина
Евгения Плихина уволена из Космополитена

Бренд Cosmopolitan Ukraine официально объявил об увольнении заместителя главного редактора журнала Евгении Плихиной.

В открытом письме поступок девушки главный редактор журнала Александра Буринская назвала "недопустимым".

"Вчера утром, 4 декабря 2019 года, заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Украина Евгения Плихина опубликовала сообщение на своей странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом Альфы СБУ, которого Президент Украины посмертно наградил высоким званием Героя Украины.

Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиною на ее личной странице", - говорится в сообщении.

Буринская отметила, что текст Плихиной не является позицией бренда:

Мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли

Также редактор издания уточнила, что с 5 декабря Cosmopolitan прекращает сотрудничество с Плихиной.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", - говорится в сообщении.

Скандал с Плихиной разгорелся из-за поста, в котором девушка разместила пост, где в ироничной манере комментировала похороны, свидетелем которых она стала. Соцсети гневно осудили редактора, сама Евгения попросила прощения и отметила, что не собиралась кого-либо оскорбить или посмеяться над трагедией, а также принесла свои извинения.

Позже Плихина попала на сайт Миротворец.

Cosmopolitan Евгения Плихина
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