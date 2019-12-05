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"Сердце чувствует": жена Соболева внезапно заступилась за соратника Порошенко

5 декабря 2019, 14:44

Инна Соболева считает, что Александр Грановский не причастен к убийству ее трехлетнего сына.

Сын Вячеслава Соболева
Сын Вячеслава Соболева / informator.ua

Жена депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Инна прокомментировала список причастных к убийству ее трехлетнего сына лиц. По ее словам, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский не имеет отношения к трагедии.

"С момента нашей с мужем заявления относительно круга лиц, возможно причастных к убийству нашего сына, прошло несколько часов. Но за это время я пообщалась только с одним человеком ... Александром Грановским", - написала мать убитого мальчика в Facebook.

При этом она заверила, что Грановский не причастен к трагическому покушению на Вячеслава Соболева.

"Я не следователь, но сердце матери все чувствует... Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю... Поэтому прошу СМИ не спекулировать этой темой и не использовать в политических играх", - подытожила жена Соболева.

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Как ранее сообщал Главред, отец убитого 1 декабря ребенка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал заказчиков покушения на него.

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