Соратник Порошенко и судьи: отец убитого мальчика назвал заказчиков покушения на него - СМИ

Вячеслав Соболев назвал возможных заказчиков покушения на него / из открытых источников

Отец убитого 1 декабря ребёнка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал журналистам тех, кто мог его заказать.

По его словам журналистам в зале суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве его сына, это двое судей, пишет Страна.

Кроме того, он упомянул две фамилии: Вацлавский, а также экс-нардепа и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого еще называли "смотрящим за судьями от Порошенко".

"Саша присядь на детектор. Расскажи, как "Буквы" (имеется в виду сайт bykvu.com - Ред.) над о мной издевались", - заявил Соболев.

При этом Соболев отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов – он сослался на то, что и так сказал достаточно много.

Читайте такжеВ Правом секторе прокомментировали факты о причастности к убийству ребенка СоболеваНапомним, ранее сообщалось, в среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога" – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Отметим, заседание проходило в закрытом режиме.

Также ранее директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого "с высокой вероятностью" 1 декабря застрелили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел...

По предварительным выводам профессионалов, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку", - отметил Шевченко на своей странице в Фейсбуке.