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Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: копы показали оружие с дешевым китайским прицелом

3 декабря 2019, 23:50

По предварительным выводам профессионалов, оружие убийства тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

соболев, сын
Копы показали оружие, из которого застрелили сына депутата Соболева / informator.ua

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого "с высокой вероятностью" 1 декабря застрелили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел...

По предварительным выводам профессионалов, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку", - отметил Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

При этом он уточнил, что "двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия".

"Завтра суд им должен избрать меру пресечения. К сожалению, 5 лет войны объективно криминализуют общество. С каждым днем, который Украина проживает в вооруженном сопротивлении российскому агрессору, увеличивается количество защитников, которые прошли фронт и вернулись к мирной жизни. И многие из них становятся лакомыми объектами для привлечения в сети преступности. Криминал их обольщает прежде всего деньгами. Как и этих двух ребят, которые покушались на Соболева, а попали в его ребенка", - добавил Шевченко.

Отметим, в комментариях под сообщением Шевченко появились вопросы касательно оружия.

Шевченко показал оружие, из которого застрелили сына депутата Соболева / facebook.com/artem.shevchenko

"Кто-то верит, что выдающийся снайпер (а так говорят все, кто знает стрельца) взял первый попавшийся под руку карабин и шмальнул в машину?", - спросила Ольга Коростылева.

"А як же перша інформація по свіжих слідах про машину, про якихось втікачів? Уже й ті прізвища, що називались тоді,по-гарячому, рекетирів, які переслідували й погрожували останнім часом постраждалому, - усе різко помінялось! Та громадськість уже звикла до невинних жертв, котрим заради швидких рапортів про розкриття, губили життя - під благородним приводом боротьби зі злочинцями...Єдиний доказ "причетності" - фальшиві документи й те, що житло поруч ?", - спросила Лидия Маркович.

"А вот и а*уительные истории подьехали. теперь и у нас есть свое дело Немцова", - высказался Григор Ирванец.

Напомним, ранее правоохранители выяснили, кто заказал убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленника скоро задержат, сообщила Украинская правда, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, возможным исполнителям покушения, которые были задержаны, 18 и 19 лет.

"…правоохранители вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут", - выяснило издание.

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