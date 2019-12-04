Снайпер пояснил, как пуля срикошетила в ребенка Соболева

Саша Соболев погиб из-за халатности киллера / informator.ua

Профессиональный снайпер высказал мнение, что пуля случайно убила 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева, поскольку убийца не подумал о возможных последствиях.

"Главный вопрос – отход. Накрываться картонками на балконе, на открытом, тем более, балконе. Даже с учетом выстрела при использовании глушителя – это глуповато немного", - цитирует снайпера ТСН.

По словам эксперта, попадание в ребенка – это чистая случайность. Даже профессионал не способен на 100% предсказать траекторию пули.

"Скорее всего, это случай. Искривление траектории при встрече пули со стеклом. Выпуклости, как известно, в любом случае меняют траекторию", – сказал он.

Напомним, 1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли внедорожник, в котором находились водитель, его жена и дети.

Затем Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Также ранее отец убитого 1 декабря ребёнка, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал заказчиков покушения на него.