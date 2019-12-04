Арест без права залога: суд избрал меру пресечения возможному убийце сына депутата

Суд закрыл на два месяца возможного убийцу сына депутата Соболева / informator.ua

В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

"Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Отметим, заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, ранее директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого "с высокой вероятностью" 1 декабря застрелили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел...

По предварительным выводам профессионалов, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку", - отметил Шевченко на своей странице в Фейсбуке.