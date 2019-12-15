Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото

Ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и 15 декабря вошел в воды Черного моря.

Как сообщает Думская, судно сопровождает 337 человек экипажа.

Длина эсминца составляет 154 метра, ширина – 20 метров, осадка - 9,3 метра. Его разгоняют до 32 узлов четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил.

Американский корабль вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк.

Данный эсминец не впервые заходит в Черное море. В 2016 году он прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.

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Как ранее сообщалось, в Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.

Напомним, ранее в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma.