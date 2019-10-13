В Украину прибыл оснащенный крылатыми ракетами эсминец США

В воскресенье, 13 октября, в Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.

На рейде корабль, входящий в эскадру НАТО, встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины.

По данным пресс-службы флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти, заход эсминца в одесский порт является плановым.

Читайте также"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море"Эта плановая операция – седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году – демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и черноморскими партнерам", – сказала вице-адмирал.

Конкретная программа пребывания экипажа Porter в Одессе пока не сообщается.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Арли Берк (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты Томагавк.

Управление вооружением корабля осуществляет система Иджис. В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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Отметим, что в российском Национальном центре управления обороной заявили, что действия Porter "контролируют" фрегат Адмирал Эссен, а также малые ракетные корабли Вышний Волочек и Орехово-Зуево.

Напомним, ранее в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma.