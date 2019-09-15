В Черное море зашел скоростной боевой катамаран США

Визит USNS Yuma в Черное море станет для корабля уже третьим за год.
В акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma.
Визит USNS Yuma в Черное море станет для корабля уже третьим за год, пишет Bosphorus Observer.
USNS Yuma - скоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.
Судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic, судно может взять курс на грузинский или турецкий порт.
В частности, как сообщает ТАСС, "Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, которое заходило около 17:30 (по московскому времени) 14 сентября в акваторию Черного моря".
Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".
Напомним, ранее эсминец США с крылатыми ракетами побывал в Черном море.