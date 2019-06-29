Эсминец США с крылатыми ракетами направился в Черное море на учения с Украиной

Американский ракетный эсминец USS Carney / c6f.navy.mil

В субботу, 29 июня, начал прохождение пролива Дарданеллы на пути в Черное море американский ракетный эсминец USS Carney.

Как сообщает 6-й оперативный флот ВМС США, эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

Кроме Carney в нынешних учениях также примет участие один из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma, который уже зашел в Черное море.

Напомним, ранее сообщалось о том, что учения Sea Breeze 2019 пройдут с 1 по 12 июля в северо-западной части Чёрного моря.