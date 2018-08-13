Американский эсминец вошел в Черное море

USS Carney (DDG-64)

Корабль 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море.

"Операции корабля в Черном море призваны повысить безопасность и стабильность на море", - сообщила пресс-служба флота.

USS Carney регулярно заходит в Черное море - весной Carney пробыл в его акватории 14 дней.

Впервые с июля 2017 года в регионе находятся сразу два американских корабля. В Пентагоне такое решение объясняют стремлением Вашингтона сдержать Россию, усиливающую свою группировку в аннексированном Крыму.

Накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука оценил ситуацию с российской экспансией в Азовском море как "очень сложную" и заявил что Киев изучает определенные сценарии для ответа России.