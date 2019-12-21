Начинаются снегопады: в Украину идет настоящая зима

В Львовской области ожидается сильный снегопад / УНИАН

Мощные снегопады накроют Львовскую область 23 и 24 декабря.

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, в ближайшие дни в области ожидают дождь с мокрым снегом.

В горах местами будет идти сильный мокрый снег и возможна гололедица. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы 15 - 20 м/с, местами метели. Температура воздуха - 0...+5 градусов. Ожидается образование снежного покрова и налипание снега.

Синоптики предсказывают сложные погодные условия в области могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства, строительной отрасли и к препятствиям в движении автотранспорта на отдельных участках дорог. В связи с этим в Львовской области объявлен первый уровень опасности (желтый).

Как ранее сообщалось, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Киеве будет небольшой мороз, осадков не предвидится.

Напомним, в Киеве был установлен новый погодный рекорд.