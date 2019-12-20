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Мороз и гололед: синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год

20 декабря 2019, 11:05

В Киеве снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.

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В Киеве снижение температуры воздуха начнется 28 декабря / 1zoom.ru

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, в Киеве будет небольшой мороз, осадков не предвидится.

Столбики термометров, по ее данным, покажут 2−4 градуса мороза, на улицах стоит ожидать гололеда.

"Это — прогностическая диаграмма для Киева, из которой видно, что пока побудет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник — дожди", — написала она в Facebook.

Диденко добавила, что небольшой снег в Киеве возможен лишь 29 декабря.

Напомним, ранее сообщалсоь о том, что в Киеве был установлен новый погодный рекорд.

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