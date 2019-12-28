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Что происходит с делами Майдана: Рябошапка объяснил ситуацию новой главе ГБР

28 декабря 2019, 15:02

Рябошапка и Венедиктова обсудили текущую ситуацию с делами Майдана.

Руслан Рябошапка
Рябошапка встретился с новой главой ГБР Венедиктовой / Фото LB.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который ранее рассказал о работе Офиса прокуратуры, собрал своих заместителей на совместное совещание с временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой.

По информации, речь шла о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ, ведущих дела о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Также в ходе совещания обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана.

Кроме того, на совещании обратили внимание на уголовные процессы, которые расследуются ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Читайте также"Сливать дела Майдана": Зеленский прояснил ситуацию с расследованиемНапомним, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Также напомним, в субботу, 28 декабря, адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, заявил, что украинская сторона удалила 11 бывших беркутовцев из списков для обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, такое заявление Горошинский сделал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.

Кто такая Ирина Венедиктова

Ирина Валентиновна Венедиктова – профессор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин института им. В. Н. Каразина в Харькове. Венедиктова стала экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде новоиспеченного президента Владимира Зеленского.

Семья

Ирина Венедиктова замужем за Денисом Колесниковым. Он является сотрудником киберполиции Украины. Семья воспитывает сына Даниила и дочь Аделину. 

Образование

Среднее образование получила в одной из харьковских школ. Затем училась на юридическом факультете в ХНУ имени Каразина, где сейчас и работает.

Прошла курс, посвященный международного коммерческому арбитражу, в Chartered Institute of Arbitrators.

Карьера и бизнес

О карьерном пути Ирины Венедиктовой известно мало. В открытом доступе удается найти только то, что она работает в Харьковском университете имени В.Н. Каразина, заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин. 

Эксперт Зеленского входит в редакционную коллегию журналов "Частное право", "Медицинское право". Является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики Украины, а также председателем диссертационного совета юридического факультета. 

Венедиктова – судья третейского суда по медицинским делам. Занимает пост советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению в юридической фирме "Arbitis". 

С 2005 года и по сегодняшний день – возглавляет кафедру гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.

Венедиктова занималась сопровождением деятельности инвестиционных фондов, разрешением корпоративных конфликтов, проведением юридических аудитов и реструктуризацией бизнеса,  подготавливала проекты законодательных нормативных актов, управляла международными юридическими проектами (в том числе – структуризация IT-бизнеса в различных юрисдикциях). 

Работает судьей действующего третейского суда при ВОО "Фундация медицинского права и биоэтики Украины". Является членом в таких организациях, как  CIArb и АПУ. Написала и опубликовала около 150 научных работ. 

С 2018 года входит в состав команды экспертов и советников новоиспеченного президента Владимира Зеленского. 

Декларация

В открытом доступе только декларация Венедиктовой на 2015 год. Документ повествует о том, что у Венедиктовой есть: парковочное место, офисное помещение, площадь которого составляет 150 квадратных метров. У детей юриста во владении два земельных участка и два дома. 

У Венедиктовой есть две пары дорогих часов – Hublot, цена которых 115 тысяч гривен, а также Rolex - 100 тысяч гривен. Венедиктова имеет в своей собственности Порше Кайен, купленный за 867 тысяч гривен. У юриста есть также ВАЗ 212113 и Хюндай Акцент 2011 года.

У супруга было авто Мазда СХ-7 2006 года. 

На банковском счету у Ирины 20 тысяч долларов, 32 тысячи гривен, а также 5 тысяч евро. Что касается наличных, то здесь у нее есть 550 тысяч грнивен. По декларации у супруга 20 тысяч долларов и 250 тысяч гривен. 

Активность в соцсетях

Доктор наук и юрист ведет инстаграм, а также фейсбук, где регулярно обновляет информацию и выкладывает новые публикации. 

Слухи

Венедиктова несколько лет назад пыталась забрать должность судьи в Верховном суде Украины. Но, ей не удалось этого сделать по причине недостаточного набора балов на профильном экзамене. В конечном итоге она выбыла из конкурса. 

Майдан расследование ГПУ ГБР Руслан Рябошапка новости Украины Ирина Венедиктова
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