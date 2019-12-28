Что происходит с делами Майдана: Рябошапка объяснил ситуацию новой главе ГБР

Рябошапка встретился с новой главой ГБР Венедиктовой / Фото LB.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который ранее рассказал о работе Офиса прокуратуры, собрал своих заместителей на совместное совещание с временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой.

По информации, речь шла о переходе в ГБР следователей и прокуроров ГПУ, ведущих дела о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Также в ходе совещания обсуждались детали завершения этого процесса и вопросы, связанные с состоянием расследования дел Майдана.

Кроме того, на совещании обратили внимание на уголовные процессы, которые расследуются ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Читайте также"Сливать дела Майдана": Зеленский прояснил ситуацию с расследованиемНапомним, в пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Также напомним, в субботу, 28 декабря, адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, заявил, что украинская сторона удалила 11 бывших беркутовцев из списков для обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, такое заявление Горошинский сделал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.