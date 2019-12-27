ГПУ больше не будет: Рябошапка рассказал о работе Офиса прокуратуры

Генпрокуратура станет Офисом прокурора / 112.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что обновленный Офис прокурора начнет работу 2 января 2020 года.

"Мы с этого начали, и за последние 2,5 месяца нам удалось полностью провести очистку ГПУ, трансформировать этот институт в Офис генерального прокурора. Уже официально опубликовано сообщение о начале работы Офиса генпрокурора со 2 января. Такого института как Генеральная прокуратура Украины в истории нашего государства не будет. Это уникальный и исторический момент", - цитирует генпрокурора УНИАН.

По словам Рябошапки, ранее правоохранительную систему недобросовестные сотрудники использовали в своих целях, однако с его приходом многое изменилось.

"Что нам удалось сделать за последние четыре месяца деятельности? Когда мы пришли сюда, то правоохранительная система, система органов уголовной юстиции была полностью фрагментирована, она была политизирована и ориентирована на удовольствие не потребностей общества, а удовлетворение тех людей, которые контролировали отдельные органы или отдельных людей в этих органах" — сказал он.

Как ранее сообщалось, Рябошапка провел видеоконференцию с руководителями региональных прокуратур о деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу и подвел итоги закрытия заведений.

Решение о закрытии игровых залов связано с тем, что Верховная Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса, заявил президент Владимир Зеленский.