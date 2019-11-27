Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика

Приказ об увольнении Константина Кулика был подписан 22 ноября.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил из органов прокуратуры скандально известного прокурора Константина Кулика, который не явился на аттестацию, необходимую для перехода в ГПУ.
Об увольнении Кулика сообщил журналист, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий приказ был подписан 22 ноября.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии РБК-Украина подтвердил, что уволил прокурора Константина Кулика. По словам руководителя ГПУ, приказ подписан 22 ноября.
Напомним, в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским реформы прокуратуры проходит аттестация прокуроров. Она состоит из нескольких этапов: знание законодательства; проверка общих способностей; собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность. 23-24 октября состоялся первый этап аттестации, около 30% прокуроров ее не прошли.