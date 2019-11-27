Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика

Константин Кулик не явился на аттестацию/ nabu.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил из органов прокуратуры скандально известного прокурора Константина Кулика, который не явился на аттестацию, необходимую для перехода в ГПУ.

Об увольнении Кулика сообщил журналист, экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий приказ был подписан 22 ноября.

Фото t.me/LeshchenkoS/565

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии РБК-Украина подтвердил, что уволил прокурора Константина Кулика. По словам руководителя ГПУ, приказ подписан 22 ноября.

Напомним, в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским реформы прокуратуры проходит аттестация прокуроров. Она состоит из нескольких этапов: знание законодательства; проверка общих способностей; собеседование с комиссией, чтобы подтвердить доброчестность. 23-24 октября состоялся первый этап аттестации, около 30% прокуроров ее не прошли.