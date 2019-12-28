Обмен пленными: Украина удалила из списка 11 бывших беркутовцев - адвокат

Украина удалила из спсика на обмен пленными 11 бывших беркутовцев / korrespondent.net

В субботу, 28 декабря, адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане заявил, что украинская сторона удалила 11 бывших беркутовцев из списков для обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, такое заявление Горошинский сделал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014, передает Громадське.

Так, защита обвиняемых по этому делу бывших беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела – бывших беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - просит смягчить им меру пресечения.

Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній "беркутівець" Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE — hromadske (@HromadskeUA) 28 грудня 2019 р.

Напомним, ранее так называемый омбудсмен самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дарья Морозова подтвердила, что 29 декабря, в воскресенье, состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом.

По словам Морозовой, стороны согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных".

Отмечается, что об этом ранее договаривались лидеры "нормандской четверки" - Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

По предварительным данным, "ДНР" должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

Читайте такжеКиев и ОРДЛО договорились об обмене пленными: у Кучмы уточнили срокиТакже ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря Трехсторонней контактной группой договоренности, убрала из списков на обмен пленными экс-бойцов спецподразделения Беркут, которые подозреваются в расправах над митингующими во время Евромайдана.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек", - заявил юрист.

По мнению Рыбина, такой шаг официального Киева может привести к тому, что на обмен не отправятся и пленные украинцы, находящиеся на оккупированной территории Донбасса.