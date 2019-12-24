Киев убрал из списков на обмен пленными экс-беркутовцев из дела Евромайдана - адвокат

Валентин Рыбин / УНИАН

Украина, несмотря на достигнутые 23 декабря Трехсторонней контактной группой договоренности, убрала из списков на обмен пленными экс-бойцов спецподразделения Беркут, которые подозреваются в расправах над митингующими во время Евромайдана.

Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, опубликовав в социальной сети Facebook соответствующее видеообращение.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина и также еще несколько человек", - заявил юрист.

По мнению Рыбина, такой шаг официального Киева может привести к тому, что на обмен не отправятся и пленные украинцы, находящиеся на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, ранее боевики из группировки террористов "ДНР" обвинили официальный Киев в срыве обмена пленными. До этого эксперт Алексей Чеснаков рассказал, при каких условиях РФ пойдет на обмен пленными с Украиной.