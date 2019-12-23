Эксперт рассказал, при каких условиях Россия пойдет на обмен пленными с Украиной

Обмен пленными / УНИАН

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о том, что, если видеоконференция Трехсторонней контактной группы в Минске будет иметь успех, то уже в ближайшее время стоит ожидать обмена пленными между Киевом и Донбассом.

Соответствующее сообщение опубликовали росСМИ. "Сегодня состоится очень важная видеоконференция Минской контактной группы. Представители "Л/ДНР" решительно настроены добиться освобождения своих соратников. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех на всех", - заявил эксперт.

Напомним, руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что в процессе обмена пленными появилось "новое препятствие". До этого главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что во временно оккупированном Донецке отказываются от обмена пленными.