В канун Нового года под Полтавой произошло смертельное ДТП

Водитель влетел в забор, а потом в электроопору / Фото: пресс-служба Нацполиции

В населенном пункте Карловка Полтавской области 31 декабря произошло смертельное ДТП - водитель микроавтобуса Opel Vivaro на большой скорости врезался в кирпичное ограждение и электроопору.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Полтавской области, в результате аварии двое человек погибли, четверо получили травмы.

"В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров - 31-летний мужчина и 28-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 28-летний водитель и еще трое пассажиров - двое 29-летних мужчин и 27-летняя женщина доставлены в Карловскую центральную районную больницу. По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причины ДТП выясняет следствие.

Как ранее сообщалось, в Житомире после новогоднего корпоратива произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля марки Volkswagen.

Напомним, в полицию Днепра поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту идет мужчина в нижнем белье. Правоохранители приехали на место происшествия и выяснили, что нарушитель отдыхал на корпоративе, а затем каким-то образом отправился домой полуобнаженным.