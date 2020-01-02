Генпрокуратуры больше нет: суть и особенности реформы

Генпрокуратура / УНИАН

Со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора - заменяющий в ходе реформы Генпрокуратуру.

Процесс реформирования органов прокуратуры стартовал в прошлом году с переаттестации действующих прокуроров ради оценивания их на соответствие критериям профкомпетентности, добродетели и профэтики.

В частности, генпрокурору (ныне этот пост занимает Руслан Рябошапка - Главред) дается право ликвидировать и реорганизывать окружные и областные прокуратуры.

Кроме того, теперь генпрокурором не может становиться человек, не имеющий высшего юридического образования и не проработавший пяти лет в отрасли правоведения.

Далее, военные прокуратуры будут ликвидироваться, однако генпрокурор получил право создавать (в случае надобности) спецпрокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В конечном итоге, после реформы количество работников органов прокуратуры должно уменьшится на пять тысяч - с 15 до 10 тысяч.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка объяснил ситуацию новой и.о. главы ГБР Ирине Венедиктовой.