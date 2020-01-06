"Постоянные скандалы": стала известна важная деталь в деле об убийстве в Каховке

Убийство в Каховке / most.ks.ua

Мама погибшего в Каховке Владимира Чебукина рассказала о конфликте сына с сожителем его бывшей жены. По словам Елены, причиной стычек был ее внук.

"Он (Владимир, - ред.) входил в тот дом, он там прожил 3,5 года, он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", – рассказала мать погибшего в комментарии hromadske.

При этом она отметила, что отношения Владимира и Юрия – предполагаемого нападавшего – резко ухудшились, речь даже шла о том, что Владимир может лишиться сына в судебном порядке.

"Он (Владимир, - ред.) настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что у них (нападающего и жертвы, - ред.) была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", – сообщила Елена.

Стоит отметить, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров, которые будут координировать работу следователей и прокуроров в расследовании убийства Чебукина.

Как ранее сообщал Главред, 4 января в Каховке Херсонской области местные жители вышли на акцию протеста у здания районного отделения полиции из-за убийства Влдаимира Чебукина.

По словам начальника полиции Херсонской области Александра Прокудина, дело передали в следственное управление областного главка полиции.