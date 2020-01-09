Стрела прошла насквозь: под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета

Стрела попала в припаркованное авто / Фото borispol.org.ua

В Борисполе Киевской области неизвестный подстрелил из арбалета сотрудницу управления образования Нину Ковадло. Об инициденте рассказал секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, ставший известным всей Украине после публичного конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Сообщается, что около 17:00 женщина направлялась домой из магазина. В этот момент неизвестный злоумышленник выстрелил в женщину из арбалета. Стрелок попал в запястье, стрела прошла насквозь под кожей и попала в припаркованное авто.

Очевидцы происшествия вызвали "скорую". Медикам удалось остановить кровотечение. Сейчас состояние женщины стабильное.

Напомним, ранее секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок с кулаками набросился на общественного активиста Игоря Петровскиса. Конфликт между двумя мужчинами произошел в здании Бориспольского горсовета 29 августа. Позже Годунку сообщили о подозрении в избиении активиста.