В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео

Ярослав Годунок / Facebook

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, летом ставший известным всей Украине после публичного конфликта с президентом Владимиром Зеленским, c с кулаками набросился на общественного активиста Игоря Петровскиса.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы полиции Киевской области. По их данным, конфликт между двумя мужчинами произошел в здании Бориспольского горсовета еще в минувший четверг, 29 августа. Уголовное производство было открыто сразу после того, как в соцсетях обнародовали видео с камер видеонаблюдения.

Сам Петровскис заявляет, что "негодяй, разбойник, секретарь Бориспольского городского совета" накинулся на него сзади и ударил его по голове.

"Потом завязалась небольшая потасовка. Начал бить меня головой об пол", - заявил он.

В свою очередь, Годунок утверждает, что активист его спровоцировал драку и он был вынужден защищаться.

"Поверьте - это подтвердят свидетели, как он очень обидно обзывал меня и провоцировал, и делал все, чтобы я нанес ему настоящие побои и меня таскали впоследствии", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее, в середине июля, в Борисполе Владимир Зеленский устроил свару и выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка со словами - "Разбойник, выйди вон отсюда". Далее он заявил о том, что намеревается позвонить тогдашнему и.о. главы СБУ Ивану Баканову − "по поводу этого черта". Позднее Годунок утверждал, что планирует подать в суд на президента.