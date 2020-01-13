Помогали спасатели: в Запорожье жена из-за обиды надела гайку на половой орган мужа

В семейную ссору пришлось вмешиваться спасателям / Фото: vesti.ua

В Запорожье госпитализация понадобилась мужчине, которому на половой плен жена надела гайку в отместку за измену.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на слова заместителя начальника коммунальной спасательной службы Кобра Эдуарда Нехорошева, мужчину в больнице уже готовили к операции, поскольку гайка спровоцировала серьезный отек, а снять деталь медики не смогли.

Хирурги вызвали спасателей из Кобры в надежде, что они помогут избежать оперативного вмешательства.

"Ну мы часто этим занимаемся – то кольца, то наручники, то еще что-то. Вызвали нас на предмет "сможем-не сможем". Смогли. Опыт по кольцам есть, тут в принципе та же ситуация", — отметил Нехорошев.

/ Фото: vesti.ua

/ Фото: vesti.ua

/ Фото: vesti.ua

Представитель Кобюры подчеркнул, что в данном случае процесс напоминал снятие кольца с пальца, а такое действие спасатели проводили неоднократно.

"Под распиливаемую поверхность, между ней и телом, подкладывается металлический предмет – щуп или от ножовки по металлу полотно. И сверху начинаем резать. Перепилили с одной стороны, перевернули, перепилили с другой стороны, две части разняли и все", — рассказал спасатель.

Местные запорожские издания пишут, что надел гайку мужчина на самостоятельно. Ему, якобы, таким образом за измену отомстила обиженная жена.

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