Обряд для куколда: народный метод для распознания измены жены

Иллюстративное фото / Ведьмочка

Проблема женских измен мужчинам (которые становились рогоносцами или, говоря по современному, куколдами) тянется еще с довольно древних времен.

В народе даже придумали специальный обряд, с помощью которого можно было узнать наверняка, ходит ли супруга "налево" от мужа. Для того, чтобы проверить невестку на верность, за дело берется свекровь. Она как бы "диагностирует" в ней какую-то серьезную болезнь и берется лечить народными средствами.

Затем нужен специальный отвар травы "пижма обыкновенная". Им и поят невестку, а затем - укладывают спать. Когда жена засыпает, свекровь со свечкой стает в изголовье кровати и начинает задавать ей разные каверзные вопросы. Далее свекровь с сыном идут к знахарю. Вот тут-то и начинается настоящий театр.

Свекровь рассказывает все, что она услышала от сонной жены. В том числе и об изменах - если они были. Знахарь же, заранее подмасленный подарками, все подтвердит и назовет приметы любовника. Дальнейшее представить несложно.

Напомним, ранее в Сети вспыхнул большой скандал - актрису Кристину Асмус, снявшуюся в предельно откровенной сцене секса в фильме Текст, начали обвинять в измене супругу, известному комику Гарику Харламову. Его же прямо начали называть куколдом - то бишь рогоносцем.