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Гарик Харламов куколд: все подробности скандала с женой и травли актера в Сети

29 ноября 2019, 11:12

Уже несколько недель, как вспыхнула и не думает утихать в Сети шквал глумления на тему - куколд Харламов и Кристина Асмус.

Харламов, Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Пользователи соцсетей, не жалея ни времени, ни оголтело барабанящих по гаджетах пальцев выдают и выдают мемы насчет известного российского комика, резидента Камеди Клаб Гарика Харламова. Вернее, по поводу того, что его законная жена Кристина Асмус, снялась в очень откровенной сцене фильма Текст (по роману Дмитрия Глуховского).

По сюжету, героиня Асмус по имени Нина сняла со своим возлюбленным Петром (Иван Янковский) на камеру смартфона домашнее порно. Сцена, по меркам обычного кинематографа крайне откровенная. Шутка ли - оба актера обнажены и в кадре мелькают голая грудь Асмус и даже мельком ее вагина.

Читайте также"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм ТекстЕстественно, что в Сети не оценили актерский подвиг Асмус и, более того, недолго думая начали травить ее и мужа - Гарика Харламова.  Дескать - "Как ты мог отпустить жену в таком сниматься? Да ты куколд вообще",  "Харламов Куколдов", "Гарик Куколдович Харламов". И прочий полет фантазии.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и объяснить этот термин. Куколд (от англ cuckold - рогоносец) называется мужчина, который крайне возбуждается от того, что его жена (сексвайф) и подруга занимается сексом с другим/другими. Причем он в курсе, кайфует и мастурбирует (как правило).

Некоторые особо остроумные проводят параллели дальше - Гариком Харламовым не просто куколд, но и как бы герой российского реалити-шоу "Немножко разведены" (участники которого испытывают свой брак как бы изменами). Или к примеру, предлагают присвоить премию комику: "Куколд года Гарик Харламов". И это не говоря уже про сотник мемов типа "Харламов куколд история", "Харламов куколд инстаграм". Причем оголтелых хейтеров волнует даже вопрос: "куколд ударение в слове".

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