На Донбассе при загадочных обстоятельствах погиб 26-летний украинский боец

Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай / savelife.in.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий - 26-летний Виталий Караван. Он служил в 56-й мотопехотной бригаде Вооруженных Сил Украины.

О случившейся трагедии сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, пишет газета Є. Караван был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. У погибшего молодого военного остались мама и бабушка.

Дзекар уточнила, что эта потеря не является боевой. Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай. Другие подробности пока что не сообщаются.

Напомним, ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что боевые потери Украины и страны-агрессора – Российской Федерации – на фронте в 2019 году составляют 111 украинских воинов и от 300 до 620 наемников российских оккупационных войск.