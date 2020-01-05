На Донбассе подорвался грузовик: погиб военный, есть раненый

Под колесами грузовика, вероятно, сдетонировала противотанковая мина ТМ-62 / ukrainianwall.com

В воскресенье, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик одного из подразделений операции Объединенных сил. Погиб один военнослужащий, еще один - ранен.

Грузовой автомобиль ГАЗ-66 осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В пресс-службе штаба ООС сообщили, что грузовик наехал на неизвестное взрывное устройство. Вероятно, это была противотанковая мина ТМ-62.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один - получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее стали известны огромные потери кремлевских наемников на Донбассе. При этом украинский список потерь, как всегда, поименный и публичный, а российская сторона эту информацию скрывает.

Как сообщал Главред, пресс-центр штаба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что на Донбассе на протяжении 2019 года были уничтожены более 600 боевиков, а свыше 900 - ранены и травмированы.