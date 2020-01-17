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Порошенко обещали за расследование против Байдена поддержку Трампа на выборах – Парнас

17 января 2020, 17:58

Администрация главы Белого дома предлагала Украине сотрудничество более двух раз.

Лев Парнас
Лев Парнас / Фото: National review

Соратник личного адвоката президента США Лев Парнас признался в своих встречах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которому он предлагал поддержку Вашингтона на выборах в обмен на публичное заявление о расследовании в отношении компании Burisma и семьи американского экс-вице президента Джо Байдена.

В интервью CNN он заявил, что администрация действующего американского лидера предлагала Украине сотрудничество по системе "услуга за услугу" более двух раз.

Соратник Руди Джулиани первый раз сделал подобное заявление во время встречи с Порошенко. Экс-президенту пообещали за расследования против Байдена личное приглашение в Белый дом или поддержку на посту главы украинского государства.

Предложение Владимиру Зеленскому стало второй попыткой добиться результата. Парнас озвучил предложение помощнику новоизбранного президента.

Читайте также"Пытается себя защитить": Пристайко прокомментировал громкие заявления Парнаса"Я сказал им, очень строго и сурово, несколько вещей: что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление буквально в тот же вечер или в течение 24 часов, что они начинают расследование по Байдену", - резюмировал он.

По словам Парнаса, новой украинской власти был поставлен ультиматум: если не будет громкого расследования против Байдена, то не стоит надеяться на поддержку США. Представитель Джулиани также якобы сказал помощнику Зеленского о необходимости "избавиться от определенных лиц, являющихся врагами президента Трампа". Парнас утверждает, что по поручению Джулиани общался с рядом высокопоставленных украинцев, пытаясь надавить на президента Владимира Зеленского и угрожая лишением всей помощи стране. Все действия были осуществлены по распоряжению Трампа.

Как ранее сообщалось, в Сети обнародовали видео, на котором в 2016 году Лев Парнас общается с американским лидером и экс-главой ГФС Романом Насировым.

Напомним, Трамп отменил визит в Польшу в прошлом году, чтобы надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского

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