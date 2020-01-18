"Подарю новый калькулятор": Тимошенко и Смелянский повздорили из-за миллионных зарплат

Юлии Тимошенко пообещали подарить новый калькулятор / Фото: Reuters

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил о том, что готов подарить лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко новый кальулятор.

Об этом он написал в своем Facebook после того, как нардеп предложила поделить зарплату руководителя Укрпочты среди его подчиненных.

"Звезда политического хит-парада последних 20 лет Юлия Тимошенко в эфире NewsOne назвала меня "грантовым существом" и сказала, что на мою зарплату можно в 3 раза увеличить зарплату почтальонам", - пишет Смелянский.

Обращаясь к Тимошенко, он подчеркнул, что зарплата - это не часть ее политической программы - "всем раздать и поделить".

"Зарплата - это счетная величина. А моя зарплата, делённая на всех сотрудников Укрпошты, составит всего 9,5 гривен в месяц после налогов. Дайте пожалуйста свой адрес в Конча-Заспе и я вышлю вам новый, современный калькулятор чтобы вам, как бывшему премьер-министру больше не было стыдно на эфире", - добавил Смелянский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что у Игоря Смелянского нашлось два паспорта.