"За что получает такие деньги?": журналист прошелся по зарплате главы Укрпочты

Меган Бреннан

Журналист Денис Ивасенко раскритиковал очень высокие зарплаты украинских чиновников, сравнив выплаты с доходами госслужащих США,

Он обратил внимание на зарплату Генерального почмейстера Почтовой службы США и сравнил ее с доходами главы Укрпочты .

"Это Меган Бреннан. Генеральный почмейстер Почтовой службы США. Она возглавила почту 5 лет назад, проработав в конторе 31 год. Она руководит полумиллионным штатом почтальонов и крупнейшим в мире гражданским автопарком почты - 260 тысяч автомобилей. Оборот компании - $70 млрд. (данные Вики за 2015 год) А вот зарплата у Генерального почмейстера США ниже, чем у Смелянского, директора Укрпочты. Меган Бреннан получает лишь $55тыс в месяц, учитывая пенсионные выплаты, мед и соцстраховки. Оклад - вообще $24 тыс в месяц.То ли дело Смелянский. Оборот Укрпочты - $0,28 млрд, а зарплата Смелянского по финплану на 2020 год - $79 тыс в месяц. То есть, Украина платит своему главному почмейстеру больше, чем США своему", - отметил Ивасенко.

Также он подчеркнул, что содержание Меган Бреннан обходится Почтовой службе США в 0,0009% оборота компании. А содержание Смелянского стоит Укрпочте 0,34% от оборота компании. То есть, Смелянский обходится Укрпочте в 378 раз дороже, чем Меган Бреннан Почтовой службе США.

Ранее Галвред писал, что соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновников.

Также напомним, Укрпочта повысит стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей.