Подорожает отправка бандеролей и писем: Укрпочта повышает тарифы

Укрпочта повышает тарифы

Согласно решению Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, с 1 января меняются тарифы Укрпочты.

В частности, изменится стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, и на 10% - для приоритетных отправлений.

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 грамм:

- возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные);

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 до 2 кг:

– возрастет с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 грамм:

- возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные);

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом от 2 до 3 кг:

– возрастет с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Кроме того, предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% - с 7 до 8 грн.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Укрпочте отказались отмечать День защитника Украины.