"Тупой праздник": в Укрпочте отказались отмечать День защитника Украины

В отделении Укрпочты не считают 14 октября праздничным днем / ZN.UA

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал о странной реакции сотрудников одного из отделений в Донецкой области на поздравление с Днем защитника Украины.

По его словам, он поздравил своих коллег, однако в ответ от сотрудников одного из отделений получил сообщение, в котором День защитника Украины был назвал "тупым праздником".

"14 октября я поздравил коллег по Укрпочте с праздниками и в ответ получил от одного из наших отделений в Донецкой области такое сообщение: "Не надо наше отделение поздравлять с тупыми праздниками!", - рассказал Смелянский в Facebook.

Он также добавил, что своей ответ решил сделать публичным.

Читайте такжеУкрпочту обвинили в контрабанде сигарет в ЕС"Никого увольнять и наказывать не стал. Принципиально. Надо чтобы люди чувствовали разницу. Преимущество жизни в демократической стране состоит в том, что каждый имеет с одной стороны право праздновать или не праздновать те или иные праздники без страха быть уволенным с работы или как это происходит в соседней с нами стране даже сесть лет на 5 в тюрьму. А с другой, демократия означает быть толерантным ко взглядам других людей и предоставить им право также праздновать или не праздновать те или иные праздники, государственные или религиозные. Поэтому, исходя из этого, я уважаю Ваше право не праздновать (можете даже обратиться в дирекцию в следующий раз и объявить эти дни рабочими и выйти обслуживать клиентов), а Вас прошу уважать мое право поздравлять коллег с праздниками как я считаю это необходимым", - пояснил свою позицию глава Укрпочты.

"Кстати, за такое сообщение в Почте России, ЛНР или ДНР с Вами бы уже разговаривали люди в погонах. Так что рекомендую ценить то, что имеете", - добавил Смелянский.

Напомним, ранее в Укрпочте пригрозили прекратить доставку пенсий на дом.