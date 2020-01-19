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Валит густой черный дым: в Киеве загорелась многоэтажка, жильцов срочно эвакуируют

19 января 2020, 13:43

Загорелась трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Дым затянул все верхние этажи.

Пожар в Киеве
Пожар в Киеве вспыхнул 19 января / Фото Информатор

Около полудня в воскресенье, 19 января, в Киеве вспыхнул пожар. Из окон 16-этажного дома по улице Каштановая, 15а валил густой и черный дым. Оказалось, что это горит одна из квартир.

На место пожара срочно выехали спасатели. Выяснилось, что горит трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Огонь распространился на площади 65 квадратных метров. Одна комната выгорела полностью. Огонь удалось локализовать около 12:27, передает Информатор.

Известно, что спасателям удалось вынести из огня женщину. Ее госпитализировали в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.

Пожар на Троещина
Пожар на Троещина / Фото Информатор
На место приехали спасатели
На место пожара приехали спасатели / Фото Информатор

По данным dtp.kiev.ua, происходит эвакуация жильцов, так как густой дым затянул все верхние этажи. 

Известно, что из-за пожара задерживается движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73.

Напомним, вечером 31 декабря в одном из частных домов Шевченковского района Днепра - на ул. Курганской - произошел пожар, погибли двое мужчин. Вечером 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в одной из квартир 16-этажки, расположенной по адресу Квитневый переулок, 6, погибли мужчина и женщина.

новости Киева пожар Троещина многоэтажка
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