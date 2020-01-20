Убийство Гандзюк: главного подозреваемого задержали и везут в Киев

Гандзюк / Фото: Facebook/Виктор Гандзюк

Бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского, который подозревается убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, задержали и везут в Киеве для избрания меры пресечения.

По информации генпрокурора Руслана Рябошапки, "личность, которая подозревается в создании этой организации задержана, ей сообщено о подозрении. Сейчас она доставляется в один из судов города Киева для избрания ему меры пресечения".

Речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука. Отмечается, что он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее Главред писал, что Шевченковский райсуд Киева уменьшил в два раза сумму залога, под который могут освободить из-под стражи Владислава Мангера - подозреваемого в заказе преступления против активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больницу 4 ноября 2018 года.