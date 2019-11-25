Убийство Екатерины Гандзюк: суд расщедрился и уменьшил Мангеру размер залога

Суд уменьшил размер залога для Мангера / УНИАН

Шевченковский райсуд Киева уменьшил в два раза сумму залога, под который могут освободить из-под стражи Владислава Мангера - подозреваемого в заказе преступления против активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больницу 4 ноября 2018 года.

Отметим, 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили кислотой, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела.

Так вот, по информации, адвокаты Мангера просили уменьшить залог в 17 раз - до 148 000 гривен.

Главным аргументом адвокатов Мангера было то, что залог в 2,5 миллиона гривен назначили для подозрения в заказе убийства Гандзюк, а сейчас оно изменено - заказ нанесения тяжелых физических повреждений.

"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", - указал в ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко, передает Слидство.инфо.

Добавим, что исследование общественного мнения за ноябрь, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, показало, что для 89% респондентов, которые знают о деле Гандзюк, важно, чтобы расследование довели до конца.

Читайте такжеПолицейские помогли сбежать за границу организатору убийства Гандзюк – СБУНапомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что в деле об убийстве активистки из Херсона, советницы мэра областного центра Екатерины Гандзюк есть огромная проблема.

Дело Гандзюк не хотели расследовать, рассказал Рябошапка, и добавил, что была заменена группа прокуроров.

"В этом деле есть огромная проблема ... Что его не хотели расследовать", - сказал собеседник.

По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать по ряду причин. "Та среда, которая существовала во время совершения преступления, во время осуществления расследования, влияла на его результаты", - заявил генпрокурор.