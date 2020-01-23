"Вектор европейского развития": в Раде поставили Арахамию на место

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Ради Дмитрий Разумков прокомментировал слова главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии о политике гармонизации законодательств Украины и ЕС. По его словам, Киев продолжит двигаться по пути европейского развития.

"Я думаю, что позиция и украинских властей, и президента, и граждан нашей страны не поменялась, и Украина движется в векторе европейского развития", - цитирует политика Укринформ.

В то же время, он отметил, что не слышал выступление Арахамии, а также не имел возможности обсудить с ним данный вопрос.

Как ранее сообщал Главред, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия полагает, что Киеву стоит временно отказаться от политики гармонизации украинского законодательства с европейским.