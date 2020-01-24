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В Глухове возник скандал из-за промокших школьников с желто-голубыми ленточками перед горсоветом

24 января 2020, 00:33

Родители высказали возмущение.

Родители возмущены, что детей заставили проявлять патриотизм под дождем / Фото: скриншот

В Глухове местные жители возмущены тем, что в День Соборности Украины школьников заставили участвовать в флешмобе около горсовета, где они размахивали желто-голубыми ленточками под дождем.

"Ученики Глуховских общеобразовательных школ номер 1 и 2 присоединились ко Всеукраинскому флеш-мобу ко Дню Соборности Украины", - подписали видео на странице Глуховского городского совета в Facebook.

Однако горожане резко отреагировали на действия администрации школы и города. Родители писали в комментариях, что дети промокли под дождем, а перед акцией им ничего не объяснили.

"Извините, но странная акция получилась. Детей сняли с уроков, привели, построили, сказали активно махать ленточками, будут снимать. О соборности никто и слова не сказал. Детям то конечно в радость, что уроки отменили, но по такой погоде. И снимали из помещения, кстати, чтоб не намокнуть, а детям значит можно?"- пишет Юлия Лавриненко.

"Кто вам дал право и кто вам разрешил тянуть детей под дождем к горисполкому! Или вы считаете, что вам все дозволено и вы не несёте никакой ответственности за ваши решения и поступки? Мой сын пришел в насквозь мокрой: курточке и шапке. По Украине школы на карантин закрывают, потому что эпидемия гриппа, а вы детей под дождь выставили", - отметила в комментариях Юлия Чалая.

"День Соборности, учителя с зонтами, а дети под дождем. А потом почему не ходите в школу", - заявил Алекс Юрченко.

"Администрации школ думали о здоровье детей, когда выводили их в дождь на флешмоб. Почему нельзя было присоединится в здании школы", - спрашивает Ирина Горовая.

"Сюрреализм Совки в лучших совковых традициях выгоняют детей праздновать украинский праздник под ледяной дождь", - констатировала Татьяна Копылова.

Спикер горсовета Оксана Друпп посоветовала "не искать беды, где ее нет, потому что дети не могли промокнуть до нитки за несколько минут".

Напомним, специалист Службы по делам детей Заставневской райгосадминистрации Черновицкой области Янина Сметанюк заявила участнику АТО, что такие как он "убивали детей на Донбассе".

Ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО.

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