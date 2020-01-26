"Укололся и забылся": с Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат

Вадим Альперин / Фейсбук В.Альперина

С подозреваемого в создании преступной организации одесского бизнесмена "короля контрабанды" Вадима Альперина сняли "электронный браслет".

Как рассказал его адвокат Андрей Федур, это произошло поскольку истек срок действия соответствующего постановления следственного судьи.

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС", - написал он в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что прокурор САП Перов отстаивал необходимость продления Альперину обязанности носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС, однако прокурор "забыл" передать решение в исполнение.

Читайте такжеДело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды""Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: "укололся и забылся", - иронизирует Федур.

Он также добавил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Напомним, 27 ноября Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Срок ареста назначили до 25 января, а залог определили в размере 70 млн грн.

3 декабря стало известно о том, что Альперин вышел из СИЗО.