  1. Главная
  3. Украина

"Укололся и забылся": с Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат

26 января 2020, 18:05

Прокурор САП "забыл" передать решение по делу Вадима Альперина в исполнение.

Вадим Альперин
Вадим Альперин / Фейсбук В.Альперина

С подозреваемого в создании преступной организации одесского бизнесмена "короля контрабанды" Вадима Альперина сняли "электронный браслет".

Как рассказал его адвокат Андрей Федур, это произошло поскольку истек срок действия соответствующего постановления следственного судьи.

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС", - написал он в Facebook.

Адвокат подчеркнул, что прокурор САП Перов отстаивал необходимость продления Альперину обязанности носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС, однако прокурор "забыл" передать решение в исполнение.

Читайте такжеДело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды""Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: "укололся и забылся", - иронизирует Федур.

Он также добавил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Напомним, 27 ноября Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Вадиму Альперину в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Срок ареста назначили до 25 января, а залог определили в размере 70 млн грн.

3 декабря стало известно о том, что Альперин вышел из СИЗО.

контрабанда электронный браслет Андрей Федур Вадим Альперин
Сейчас вы просматриваете новость «"Укололся и забылся": с Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:36
"Пихает в лицо": нардеп Тищенко объяснил скандальное заявление надувной кукле
19:26
Лайнер загорелся прям в воздухе: в Иране произошло новое опасное ЧП
19:23
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
19:11
"Чашечка вкусного кофе": в Украине на аукционе "продают" Андрея Богдана
19:06
"Задыхался и посинел": умер призывавший убивать украинцев священник РПЦ Чаплин
19:05
Молодой Папа 2 сезон: что было в пятой серии Видео
19:03
Берегите глаза: медики обнаружили новую опасность жуткого вируса из Китая
18:35
Тегеран наотрез оказался отдавать черные ящики самолета МАУ
18:25
Китайский коронавирус: в Минздраве дали совет, как уберечься
18:05
"Укололся и забылся": с Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат
17:59
"Кащей бессменный": в России задержали активиста из-за фото Путина
17:33
Коронавирус из Китая: Папа Римский срочно обратился к верующим
17:22
Коронавирус в Украине: в СНБО дали четкий ответ
17:00
Белый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фото Фото
16:57
У Гончарука обвинили Порошенко: затормозил процесс евроинтеграции
16:43
Коронавирус в Китае: появилось жуткое видео из китайской больницы Видео
16:35
Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу
16:14
Стало известно, сколько заключенных помиловал Зеленский за свое президентство
15:52
Эксперт рассказал, почему Украина стала клондайком для мировых спекулянтов
15:44
"Через 20 дней": вирусолог дал прогноз по эпидемии короновируса из Китая Видео
15:30
Шегги 2020: топ 15 потрясающих вариантов лохматой стрижки шегги фото Фото Видео
15:26
Хитрость конкурентов и провал в Украине: СМИ назвали причину отставки Суркова
15:00
Украинским учителям подготовили сюрприз с зарплатами: чего ждать
14:56
"Края потеряли": Кравчук оценил баснословные зарплаты топ-чиновников
14:39
Пытался выпрыгнуть из окна: в Одессе горе-мать бросила своих детей ради пьянки
14:14
Нацбанк показал обновленную банкноту 200 гривен - фото
14:13
"К весне сам пожелает встретиться": Песков назвал контакт Путина с Зеленским плодотворным Видео
14:09
"Способность вируса усилилась": в Китае выяснили, когда коронавирус заразен Видео
14:01
"Страна-агрессор": в Украине ответили на фейк о совместном с РФ чемпионате Европы
13:47
"Выборы состоятся": "слуга народа" раскрыла планы по децентрализации
13:33
"Гончарук стебался": "слуга народа" оценил скандал с прослушкой
13:31
Российская агрессия и минские соглашения: Гончарук везет в Европу политический десант Видео
13:12
"Ссыкло плешивое": "дедушка в доспехах" Путин насмешил Сеть
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание
13:00
Матовые ногти 2020 - нежный нюдовый маникюр и стильный матовый френч фото Фото
12:50
Коронавирус в Китае: названы симптомы смертельной болезни Видео
12:34
"Россия атакует": в Польше обратились к НАТО
12:22
Какой будет погода в феврале 2020: метеоролог дала точный прогноз
12:10
"Интеграция Донбасса": Гиркин с "новороссами" выдвинули требования Путину
12:05
Сытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецепты
12:00
Наполи - Ювентус: где смотреть центральный матч тура Серии А
11:50
Стрельба в Киеве: в Гидропарке подстрелили мужчину
11:43
Уханьский вирус: в аэропорту Борисполь приняли меры, украинцы запаниковали
11:14
Чуть не сгорела живьем: в Черновцах пьяный отец поджег 16-летнюю дочь Видео
11:04
"Донбасс России не нужен": в России ответили Кравчуку о возвращении территорий
11:00
Рома - Лацио: где смотреть дерби Вечного города
10:43
Путинский режим геронтократов будут сносить не их дети, а внуки мнение
10:41
"Продавец иллюзий и танцор диско": стало известно, почему Путин выбрал премьером Мишустина
10:20
Выпил молока и сердцу хана: названо самое опасное молоко
10:10
Зеленский отправится в Польшу: известна программа визита
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять