Срезать герб СССР: преемник Вятровича рассказал о судьбе знаменитого монумента в Киеве

Родина-мать в Киеве / УНИАН

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о том, что планируется сделать с гербом СССР, расположенном на щите монумента Родина-мать в Киеве.

По его словам, УИНП уже имеет заявки от четырех инженерно-строительных организаций, которые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба.

"Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь, лишь бы убрать коммунистические символы. УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца", – подчеркнул Дробович в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что в Институте знакомы с проблемой "авторских претензий на монумент".

"Мы обратимся в Музей и Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Объективные препятствия невыполнению декоммунизации решим, обратимся за помощью к министру Владимиру Бородянскому", – добавил глава УИНП.

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Напомним, Антон Дробович был избран Кабмином главой Украинского института национальной памяти 4 декабря. Днем ранее стало известно, что его предшественник на этом посту, Владимир Вятрович, стал нардепом от партии Европейская солидарность.