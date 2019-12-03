Декоммунизация Рады: Вятрович официально стал нардепом

Владимир Вятрович / УНИАН

Бывший директор глава Института нацпамяти Владимир Вятрович принес присягу как нардеп Рады IX созыва.

Через некоторое время после спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил, что Вятрович стал членом фракции Европейская солидарность - политсилы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Владимир Вятрович получил возможность стать народным депутатом Верховной Рады IX созыва, поскольку сперва Ирина Луценко отказалась от мандата по состоянию здоровья, а Наталья Бойко, следующая за ней по списку от Европейской солидарности, стала советницей главы Кабмина Алексея Гончарука.