Шум-гам из-за одного беса, или Почему Вятровича не хотят пускать в Раду

Владимир Вятрович / Главред

В Кассационном административном суде Киева пытаются обжаловать регистрацию экс-главы Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом от партии Европейская солидарность, который должен был получить мандат после отказа от работы в парламенте Ирины Луценко.

Очевидно, что его в Раде опасаются, как некоего идеолога. Одно дело, когда на политическую сцену выходят фрики вроде Алексея Гончаренко, которые бросаются землей, это работает в минус оппонентам Зеленского. Но когда к трибуне приходят люди со своей картинкой мира, с такими оппонировать тяжелее. И учитывая то, что у Вятровича есть поддержка извне в виде украинской диаспоры, все это приобретает иной привкус.

Читайте такжеСкандальный "антибандеровский" закон: что будет с отношениями Украины и ПольшиВ силу того, что происходило в стране последние пять лет – переписывание истории, декоммунизация – идиотизм всего этого начинания сейчас понятен и вместо модернизации деятели вроде Вятровича выполняют свою миссию, переводя Украину из страны второго мира в третий. Архаизация общественной жизни, насаждение национализма, изменение идентичности украинцев – за этим он идет противостоять "русскому миру".

Несмотря на иск, Вятрович явно попадет в парламент. Так как по факту в его лице фракция ЕС получит дополнительного спикера и фронтмена, которых сегодня ей явно не хватает. Но учитывая, что у нас монобольшинство, как минимум, даже у самого спикера парламента хватит ума для того, чтобы не включать Вятровича в межпарламентскую комиссию по межпарламентским связям с Польшей, так как это выглядело бы плевком в польскую сторону.

Но чем больше сам Вятрович будет выдвигать инициатив, тем меньше Вятровича будет в решениях Верховной Рады, так как, скорее всего, его действия начнут очень быстро вызывать раздражение у руководства парламента.

Потому, если, например, говорить об отношениях Украины и Польши, для которых Вятрович превратился в осложняющий фактор, то особых последствий не будет. В конце концов, в европейских парламентах предостаточно людей с праворадикальными взглядами, хватает своих националистов, но они не делают погоды. Дело в том, что во главе Института нацпамяти он выполнял роль, которую в Советском союзе выполнял печальноизвестный Михаил Суслов, который тоже занимался насаждением идеологии.

Но даже поэтому поднимать шум-гам из-за одного беса я бы не стал. Во фракции президента и так хватает "парубийотов". Потому Вятровичем больше, Вятровичем меньше.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда